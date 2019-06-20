Мардеев: о некоторых новшествах «КАМАЗа» все узнают только на «Шёлковом пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, какие новинки готовит его коллектив к предстоящему ралли-марафону «Шёлковый путь».
«Говоря о преимуществах новых машин, стоит отметить автоматические коробки. Также очень много работы было проведено с подвеской. Есть ещё необнародованные новшества, о которых все узнают только на старте «Шёлкового пути». Но конкуренты тоже не стоят на месте. Им во многих вещах проще и быстрее получать какие-то детали, проводить тестовые заезды. У наших конкурентов всегда стоит две задачи: выиграть гонку и победить «КАМАЗ».
Новое место старта „Шёлкового пути“ — Иркутск. В этой части России наше молодое поколение ещё не ездило. В Монголии также ни разу не были, но уже знаем, что там много скоростных этапов с опасными ямами, нельзя расслабляться ни на секунду. Китай же всегда отличался высотой своих дюн», — заявил Мардеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
- 20 июня 2019
-
19:44
-
19:03
-
18:54
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
15:31
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
-
11:14
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
-
18:30
-
17:33
-
16:08
-
15:14
-
14:50