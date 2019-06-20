Мардеев: о некоторых новшествах «КАМАЗа» все узнают только на «Шёлковом пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев рассказал, какие новинки готовит его коллектив к предстоящему ралли-марафону «Шёлковый путь».



«Говоря о преимуществах новых машин, стоит отметить автоматические коробки. Также очень много работы было проведено с подвеской. Есть ещё необнародованные новшества, о которых все узнают только на старте «Шёлкового пути». Но конкуренты тоже не стоят на месте. Им во многих вещах проще и быстрее получать какие-то детали, проводить тестовые заезды. У наших конкурентов всегда стоит две задачи: выиграть гонку и победить «КАМАЗ».



Новое место старта „Шёлкового пути“ — Иркутск. В этой части России наше молодое поколение ещё не ездило. В Монголии также ни разу не были, но уже знаем, что там много скоростных этапов с опасными ямами, нельзя расслабляться ни на секунду. Китай же всегда отличался высотой своих дюн», — заявил Мардеев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.