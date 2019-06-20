Феттель надеется на новую информацию при пересмотре наказания

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отметил, что надеется, что новые доказательства помогут при пересмотре его наказания на Гран-при Канады.
«Придерживаюсь того же мнения, что и две недели назад, — ничего не изменилось. Идея заключается в том, чтобы заставить судей иначе посмотреть на это дело. Мы предоставим информацию, которой не было у судей на момент принятия решения, и посмотрим, что из этого получится.
Разочарован ли я? Нет. Если бы у нас было 15 гонок, в которых мы могли бы победить и не победили, то я был бы разочарован. У команды было всего два шанса в последних 15 гонках: у Шарля Леклера — в Бахрейне, у меня — в Канаде. Так что в целом я доволен результатами, учитывая ситуацию», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Week.
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