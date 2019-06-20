Ферстаппен признался, что «Ред Булл» проигрывает «Феррари» на прямых 1 секунду
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что обновление двигателя на Гран-при Франции будет для команды очередным шагом вперёд, но признал, что отставание от «Феррари» на прямых по-прежнему очень велико.
«Обновление силовой установки — это очередной шаг вперёд. Но мы знаем, чтобы сравняться с „Феррари“ с точки зрения мощности, нам нужно сделать ещё несколько шагов. У нас лучше шасси, чем у них, но если ты проигрываешь на прямых секунду, то становится тяжело. Думаю, „Мерседес“ оказался лучше, чем все ожидали. Мы же пока не на уровне минувшего года, но вместе с „Хондой“ мы стали частью очень интересного проекта, и я получаю от этого удовольствие», — приводит слова голландца его официальный сайт.
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