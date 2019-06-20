Леклер не считает, что информация о штрафе Феттеля помогла бы ему

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер заявил, что отсутствие у него информации о пятисекундном штрафе Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады никак не повлияло на исход гонки, где с учётом наказания немец опередил его всего на секунду.
«Я в любом случае сильно атаковал. Ничего не изменилось бы. В гонке я выглядел сильно, был доволен своей скоростью. Но в квалификации, к сожалению, я допустил ряд ошибок. Думаю, мне повезло, что я стартовал с третьей позиции. Думаю, мне нужно извлечь выводы и постараться стать лучше, особенно в этой сессии, и тогда результаты придут», — приводит слова Леклера Crash.
Монегаск поддержал решение «Феррари» потребовать от стюардов Гран-при Канады пересмотреть решение о штрафе Себастьяна Фетттеля.
«Думаю, было вполне очевидно, что Себ потерял контроль над машиной на траве и затем попробовал восстановить сцепление на трассе. Он не мог ничего сделать по-другому. Не думаю, что штраф был обоснован. Любой гонщик будет разочарован, когда вылезет из машины и узнает, что получил штраф, из-за которого потерял победу, так что я понимаю реакцию Себа», — заявил напарник немца.
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