Кубица пожаловался на нестабильность болида

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что прогресс в его работе незаметен из-за нестабильной работы болида.
«Всё складывается сложно, и определённо есть такие вещи, которые не помогают извлечь максимум или хотя бы показывать стабильность.
С одной стороны, в некоторых гонках я был неплох, хотя у меня по-прежнему не получалось выжать максимум или собрать всё воедино. На то были разные причины, иногда это случалось из-за моих ошибок, а иногда нет.
Этап в Канаде был разочаровывающим и странным. После того как я пропустил первую тренировку, мне удалось найти ритм в ходе второй практики, но потом он полностью ушёл. В Монако, к примеру, всё было нормально: машина была стабильной и я обрёл уверенность. Вероятно, такая разница в ощущениях от работы болида является нашей самой большой проблемой.
К примеру, в Барселоне мой круг в первой свободной практике был гораздо лучше, чем в квалификации. В абсолютном значении разница была невелика, но с учётом уровня топлива, шин, условий она была очень заметной. Это сложно понять», — приводит слова поляка Motorsport Week.
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