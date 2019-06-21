Квят высказался о штрафе Феттеля на Гран-при Канады

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением об инциденте между Льюисом Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем на Гран-при Канады. Тогда пилоту «Феррари» был выписан штраф в пять секунд, из-за которого он лишился победы.

«Это сложный вопрос. Думаю, что всё дело в последовательности. К каждому эпизоду необходимо относиться одинаково. Если к одинаковым эпизодам будет схожий подход, никто больше не будет удивляться. Посмотрев эпизод первый раз, я подумал, что там не за что наказывать. Возможно, если взглянуть пристальнее, то нарушение можно найти. Но опять-таки, мне кажется, в прошлом уже были подобные ситуации, кого-то наказывали, а кого-то нет. В этом весь вопрос», — приводит слова Квята RaceFans.