Риккардо пошутил, что обновления дадут «Рено» три секунды

С 22 по 24 июня на автодроме «Поль Рикар», что в Ле-Кастелле, пройдёт очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Франции.«Рено» привезёт на восьмой этап сезона обновления. Пилот команды Даниэль Риккардо пошутил, что новинки дадут возможность отыграть у конкурентов сразу три секунды.

«Обновления дадут нам три секунды! У нас будут новинки практически во всех компонентах. Обычно все команды привыкли представлять большие обновления в Барселоне, когда начинается европейская часть сезона. Что ж, для нас этап во Франции станет мини-Барселоной. Улучшения достаточно существенны, и их эффект ощутим. В основном они коснутся аэродинамики. Но ничего страшного, я стал более интенсивно тренировать шею», — приводит слова австралийца Auto Hebdo.