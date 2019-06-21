Риккардо пошутил, что обновления дадут «Рено» три секунды
С 22 по 24 июня на автодроме «Поль Рикар», что в Ле-Кастелле, пройдёт очередной этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Франции.«Рено» привезёт на восьмой этап сезона обновления. Пилот команды Даниэль Риккардо пошутил, что новинки дадут возможность отыграть у конкурентов сразу три секунды.
«Обновления дадут нам три секунды! У нас будут новинки практически во всех компонентах. Обычно все команды привыкли представлять большие обновления в Барселоне, когда начинается европейская часть сезона. Что ж, для нас этап во Франции станет мини-Барселоной. Улучшения достаточно существенны, и их эффект ощутим. В основном они коснутся аэродинамики. Но ничего страшного, я стал более интенсивно тренировать шею», — приводит слова австралийца Auto Hebdo.
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