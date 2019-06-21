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Квят: новый двигатель позволит нам отыграть 0,8 секунды

Квят: новый двигатель позволит нам отыграть 0,8 секунды
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что прибавка мощности в двигателе поможет успешно выступить его команде на грядущем Гран-при Франции.

«Надеюсь, что новый двигатель позволит нам отыграть 0,8 секунды. Конечно, шучу. Обновление на самом деле небольшое. Инженеры Honda нашли кое-что интересное, поэтому мы решили, почему бы не поставить новый мотор. Мы не ждем многого от нового двигателя. Но надеюсь, что прибавка мощности превзойдет наши ожидания», — приводит слова Даниила Racingnews365.

Российский пилот «Торо Россо» потеряет нескольких позиций на стартовой решётке по причине исчерпания лимита на замену компонентов двигателя.

Гран-при Франции пройдёт с 21 по 23 июня на автодроме «Поль Рикар».

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