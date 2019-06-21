Хюлькенберг: каждый этап разные стюарды принимают разные решения
Немецкий пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал ситуацию со штрафом Себастьяна Феттеля, отметив несовершенность действующих правил.
«Феттеля наказали? Я об этом даже не слышал. Знаете, таковы гонки, сложно сохранять контроль над болидом, а затем аккуратно вернуться на трассу, оказавшись на траве. В таких эпизодах невозможно полностью контролировать ситуацию, шинам попросту не хватает сцепления с дорогой. Мне кажется, что это был гоночный инцидент.
Если же заводить речь о правилах, то каждый этап разные стюарды принимают разные решения. Есть необходимость в том, чтобы поменять многие вещи в самом спортивном регламенте чемпионата», — приводит слова Нико Хюлькенберга официальный сайт FIA.
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