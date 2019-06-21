Штайнер: мне хватает своих проблем с судьями

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал ситуацию со штрафом Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады.



«Мне стоит быть осторожнее в словах, я не вдавался в ситуацию. Мне хватает своих проблем с судьями, так что не вижу смысла помогать другим, вникая и влезая в эти споры. Но, на мой взгляд, ситуация была пятьдесят на пятьдесят. Можно рассуждать в обе стороны. Я бы не стал давать штраф. Я всегда против наказаний, неважно, в нашу пользу ситуация или нет. Не стоит перегибать палку. В таких ситуациях судьям не стоит вмешиваться», — приводит слова Гюнтера Штайнера Crash.



Напомним, что на Гран-при Канады Себастьян Феттель получил пятисекундный штраф за небезопасное возвращение на трассу и блокировку Льюиса Хэмилтона. Феттель финишировал первым, но из-за штрафа уступил победу Хэмилтону.