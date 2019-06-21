Расселл не поддержал слова Кубицы о нестабильности болида

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не поддержал слов Роберта Кубицы о нестабильности болида. По мнению Расселла, болид всегда ведёт себя одинаково.



«Я не могу подтвердить слова Роберта Кубицы. Мне кажется, что машина всегда ведёт себя одинаково», — приводит слова Джорджа Расселла GrandPX.



«В Монако, к примеру, всё было нормально: машина была стабильной, и я обрёл уверенность. Вероятно, такая разница в ощущениях от работы болида является нашей самой большой проблемой.



К примеру, в Барселоне мой круг в первой свободной практике был гораздо лучше, чем в квалификации. В абсолютном значении разница была невелика, но с учётом уровня топлива, шин, условий она была очень заметной. Это сложно понять», — заявил ранее Кубица.