Расселл не поддержал слова Кубицы о нестабильности болида
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не поддержал слов Роберта Кубицы о нестабильности болида. По мнению Расселла, болид всегда ведёт себя одинаково.
«Я не могу подтвердить слова Роберта Кубицы. Мне кажется, что машина всегда ведёт себя одинаково», — приводит слова Джорджа Расселла GrandPX.
«В Монако, к примеру, всё было нормально: машина была стабильной, и я обрёл уверенность. Вероятно, такая разница в ощущениях от работы болида является нашей самой большой проблемой.
К примеру, в Барселоне мой круг в первой свободной практике был гораздо лучше, чем в квалификации. В абсолютном значении разница была невелика, но с учётом уровня топлива, шин, условий она была очень заметной. Это сложно понять», — заявил ранее Кубица.
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