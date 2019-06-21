Появились фотографии обновлённых болидов «Рено» и «Хааса»
Появились первые фотографии обновлённых болидов двух команд Формулы-1 — «Хааса» и «Рено». Оба коллектива привезли на Гран-при Франции пакеты обновлений.
«Хаас» на предстоящем Гран-при Франции будет использовать обновлённую систему охлаждения, новый кожух двигателя и боковые понтоны.
Что касается «Рено», то там поменяли часть аэродинамики понтона, закрыв дефлектор и направив поток воздуха вокруг понтона. Возможно, команда добавила изменений в конфигурации радиаторов.
Первые тренировки Гран-при Франции состоятся сегодня, 21 июня. Гонка пройдёт в воскресенье, 23 июня. Лидерство в чемпионате в настоящий момент удерживает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Альберта Фабреги.
- 21 июня 2019
-
12:12
-
11:38
-
11:31
-
10:45
-
10:41
-
09:42
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
01:36
-
01:08
-
00:45
- 20 июня 2019
-
23:29
-
22:32
-
22:20
-
22:18
-
21:57
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
18:54
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
15:31
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
Партнерский контент