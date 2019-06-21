Появились фотографии обновлённых болидов «Рено» и «Хааса»

Появились первые фотографии обновлённых болидов двух команд Формулы-1 — «Хааса» и «Рено». Оба коллектива привезли на Гран-при Франции пакеты обновлений.



«Хаас» на предстоящем Гран-при Франции будет использовать обновлённую систему охлаждения, новый кожух двигателя и боковые понтоны.



Что касается «Рено», то там поменяли часть аэродинамики понтона, закрыв дефлектор и направив поток воздуха вокруг понтона. Возможно, команда добавила изменений в конфигурации радиаторов.



Первые тренировки Гран-при Франции состоятся сегодня, 21 июня. Гонка пройдёт в воскресенье, 23 июня. Лидерство в чемпионате в настоящий момент удерживает пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Альберта Фабреги.