Сироткин стал резервным гонщиком «Макларена»

Российский гонщик, резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин стал резервным пилотом «Макларена». Команды смогли достичь договорённости, что у «Макларена» в случае необходимости будет возможность использовать Сергея в качестве замены своим боевым гонщикам — Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу. Сергей будет присутствовать на каждом этапе чемпионата до конца сезона.



«Макларен» – легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, посмотреть изнутри, как работают команда и пилоты. Спасибо SMP Racing и «Рено» за их поддержку», — подчеркнул Сироткин.



«Это практичное решение для «Макларена» на 2019 год. Сергей известен своим уровнем, у него есть необходимая суперлицензия, и он связан с нашим поставщиком двигателей, «Рено», так что для нас он стал очевидным кандидатом», — приводит слова Андреаса Зайдля пресс-служба SMP Racing.