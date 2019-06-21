Сироткин стал резервным гонщиком «Макларена»

Российский гонщик, резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин стал резервным пилотом «Макларена». Команды смогли достичь договорённости, что у «Макларена» в случае необходимости будет возможность использовать Сергея в качестве замены своим боевым гонщикам — Ландо Норрису и Карлосу Сайнсу. Сергей будет присутствовать на каждом этапе чемпионата до конца сезона.
«Макларен» – легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, посмотреть изнутри, как работают команда и пилоты. Спасибо SMP Racing и «Рено» за их поддержку», — подчеркнул Сироткин.
«Это практичное решение для «Макларена» на 2019 год. Сергей известен своим уровнем, у него есть необходимая суперлицензия, и он связан с нашим поставщиком двигателей, «Рено», так что для нас он стал очевидным кандидатом», — приводит слова Андреаса Зайдля пресс-служба SMP Racing.
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