Мекис: у «Феррари» есть неопровержимые доказательства невиновности Феттеля

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис подчеркнул, что у команды есть неопровержимые доказательства невиновности Себастьяна Феттеля.
«Первое, что я хотел бы подчеркнуть, — мы уважаем работу стюардов. Мы знаем, что это очень и очень сложная работа. Это сложный мир, в Формуле-1 сложные гонки, и мы полностью поддерживаем те цели, которых пытаются достичь стюарды своей работой.
После Гран-при Канады у нас появился ряд новых доказательств невиновности Феттеля. Мы рассмотрели их и именно поэтому попросили у ФИА право на пересмотр итогов гонки, потому что мы считаем, что доказательства достаточно неопровержимы и говорят о том, что Себастьян не нарушал никаких правил. Я думаю, что продолжать эту историю было бы неуместно, поэтому слушание состоится сегодня днём», — приводит слова Лорана Мекиса GPFans.
Слушание по делу о штрафе Феттеля проходит в эти минуты во Франции.
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