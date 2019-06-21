Хьюз: «Феррари» обнаружила фундаментальную ошибку в концепции аэродинамики

Британский эксперт Марк Хьюз отметил, что по слухам, в концепции аэродинамики «Феррари» была допущена фундаментальная ошибка, которая была выявлена при компьютерном моделировании.



«Феррари» привезла во Францию новую версию переднего крыла. По слухам, в процессе компьютерного моделирования была выявлена аномалия, которая говорит о том, что в концепции аэродинамики болида была допущена фундаментальная ошибка, которая мешала команде с самого началал сезона.



Когда эту ошибку воспроизвели на симуляторе, тестер проехал круг по виртуальной Барселоне на три десятые секунды медленнее. Этот просчёт существовал на протяжении всех семи первых этапов чемпионата. Сложно сказать, значит ли это, что в Маранелло нашли причину проблем. В какой мере это соответствует действительности начнёт проясняться уже по ходу квалификации во Франции», — приводит слова Марка Хьюза Motorsport Magazine.