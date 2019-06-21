Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Франции, Квят — 15-й

На Автодроме имени Поля Рикара, что в Ле-Кастелле, завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Франции Формулы-1.



Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».



Даниил Квят из «Торо Россо» по итогам сессии стал 15-м, а его напарник по команде Александер Албон — 13-м.



Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.30,937

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,424

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,649

4. Себастья Феттель («Феррари») — +0,728

5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,945

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,112

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,495

8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,511

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,740

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,852

11. Антонио Джовиннаци («Альфа Ромео») — +2,036

12. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,083

13. Александер Албон («Торо Россо») — +2,086

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,144

15. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,317

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,363

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,654

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,947

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,677

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,677.