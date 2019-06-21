Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Франции, Квят — 15-й

На Автодроме имени Поля Рикара, что в Ле-Кастелле, завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Франции Формулы-1.
Лучшее время в её ходе показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Даниил Квят из «Торо Россо» по итогам сессии стал 15-м, а его напарник по команде Александер Албон — 13-м.
Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.30,937
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,424
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,649
4. Себастья Феттель («Феррари») — +0,728
5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,945
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,112
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,495
8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,511
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,740
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,852
11. Антонио Джовиннаци («Альфа Ромео») — +2,036
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,083
13. Александер Албон («Торо Россо») — +2,086
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,144
15. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,317
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,363
17. Ромен Грожан («Хаас») — +2,654
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,947
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,677
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,677.
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