Руководство ФИА рассмотрело новые данные, предоставленные командой «Феррари» относительно инцидента между Себастьяном Феттелем и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Канады.

Проанализировав полученные данные, в ФИА отказались отменять штраф Феттеля, сообщает пресс-служба организации. В заявлении говорится, что представленные «Скудерией» данные не содержат существенно новых подробностей, которые были бы недоступны непосредственно в ходе гонки.

Таким образом, штраф, полученный немцем в Монреале, остаётся в силе. Напомним, Феттеля наказали пятью дополнительными секундами и они в конечном счёте стоили ему победы. Первое место на Гран-при Канады досталось лидеру общего зачёта Льюису Хэмилтону.