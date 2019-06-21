В ФИА отказались отменять штраф Феттеля
Руководство ФИА рассмотрело новые данные, предоставленные командой «Феррари» относительно инцидента между Себастьяном Феттелем и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Канады.
Проанализировав полученные данные, в ФИА отказались отменять штраф Феттеля, сообщает пресс-служба организации. В заявлении говорится, что представленные «Скудерией» данные не содержат существенно новых подробностей, которые были бы недоступны непосредственно в ходе гонки.
Таким образом, штраф, полученный немцем в Монреале, остаётся в силе. Напомним, Феттеля наказали пятью дополнительными секундами и они в конечном счёте стоили ему победы. Первое место на Гран-при Канады досталось лидеру общего зачёта Льюису Хэмилтону.
- 21 июня 2019
-
18:38
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
16:46
-
15:33
-
14:15
-
13:31
-
12:45
-
12:12
-
11:38
-
11:31
-
10:45
-
10:41
-
09:42
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
01:36
-
01:08
-
00:45
- 20 июня 2019
-
23:29
-
22:32
-
22:20
-
22:18
-
21:57
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
18:54
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
Партнерский контент