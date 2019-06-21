Оспаривая решение по делу Феттеля, в «Феррари» опирались на аналитику Чандхока

Сегодня, 21 июня, стало известно, что руководство ФИА приняло решение оставить в силе штраф, выписанный пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю во время гонки Гран-при Канады.

Огласив решение об отказе пересмотра штрафа для Феттеля, в ФИА также уточнили, что предоставленные «Феррари» данные не имели существенного значения. В итальянской команде, собирая данные, кроме всего прочего сослались и на аналитику от экс-пилота Формулы-1 Каруна Чандхока.

В ФИА по этому поводу заметили, что видео от Чандхока «было новым, но не значимым и актуальным, поскольку это личное мнение третьей стороны», — сообщает GPFans.

Напомним, что пятисекундное наказание обернулось для немца потерей первого места. Страсти вокруг инцидента не утихали на протяжении почти двух недель. В «Скудерии» заверяли, что перед подачей апелляции удалось собрать неопровержимые доказательства невиновности Феттеля.