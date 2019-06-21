Оспаривая решение по делу Феттеля, в «Феррари» опирались на аналитику Чандхока

Сегодня, 21 июня, стало известно, что руководство ФИА приняло решение оставить в силе штраф, выписанный пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю во время гонки Гран-при Канады.
Огласив решение об отказе пересмотра штрафа для Феттеля, в ФИА также уточнили, что предоставленные «Феррари» данные не имели существенного значения. В итальянской команде, собирая данные, кроме всего прочего сослались и на аналитику от экс-пилота Формулы-1 Каруна Чандхока.
В ФИА по этому поводу заметили, что видео от Чандхока «было новым, но не значимым и актуальным, поскольку это личное мнение третьей стороны», — сообщает GPFans.
Напомним, что пятисекундное наказание обернулось для немца потерей первого места. Страсти вокруг инцидента не утихали на протяжении почти двух недель. В «Скудерии» заверяли, что перед подачей апелляции удалось собрать неопровержимые доказательства невиновности Феттеля.
- 21 июня 2019
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:55
-
18:38
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
16:46
-
15:33
-
14:15
-
13:31
-
12:45
-
12:12
-
11:38
-
11:31
-
10:45
-
10:41
-
09:42
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
01:36
-
01:08
-
00:45
- 20 июня 2019
-
23:29
-
22:32
-
22:20
-
22:18
-
21:57
-
20:34
-
19:44
-
19:03