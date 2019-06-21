Бинотто — о сохранении штрафа Феттеля: нам обидно за Формулу-1
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал короткий комментарий относительно решения ФИА, согласно которому наказание Себастьяна Феттеля за инцидент на Гран-при Канады не будет пересмотрено. По словам функционера, вердикт ФИА был разочаровывающим.
«Без каких-либо комментариев относительного самого решения, могу сказать, что, вне всяких сомнений, в „Феррари“ разочарованы и недовольны. Нам обидно за „Феррари“, но также нам обидно за болельщиков и наш спорт. Мы не намерены комментировать эту ситуацию и дальше. С этим делом покончено», — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.
21 июня стало известно, что ФИА отказалась пересматривать наказание для Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады. Напомним, пятисекундный штраф лишил немца победы.
- 21 июня 2019
-
21:36
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
20:39
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:55
-
18:38
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
16:46
-
15:33
-
14:15
-
13:31
-
12:45
-
12:12
-
11:38
-
11:31
-
10:45
-
10:41
-
09:42
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
01:36
Партнерский контент