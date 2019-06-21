Бинотто — о сохранении штрафа Феттеля: нам обидно за Формулу-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал короткий комментарий относительно решения ФИА, согласно которому наказание Себастьяна Феттеля за инцидент на Гран-при Канады не будет пересмотрено. По словам функционера, вердикт ФИА был разочаровывающим.

«Без каких-либо комментариев относительного самого решения, могу сказать, что, вне всяких сомнений, в „Феррари“ разочарованы и недовольны. Нам обидно за „Феррари“, но также нам обидно за болельщиков и наш спорт. Мы не намерены комментировать эту ситуацию и дальше. С этим делом покончено», — приводит слова Бинотто официальный сайт Формулы-1.

21 июня стало известно, что ФИА отказалась пересматривать наказание для Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады. Напомним, пятисекундный штраф лишил немца победы.