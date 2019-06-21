Вольф ищет место для Окона в «Рено» и «Альфа Ромео»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф испытывает трудности с поиском места боевого пилота для члена молодёжной программы немецкой команды Эстебана Окона. Слухи о скором приходе в Формулу-1 Николаса Латифи лишь усложняют задачу Вольфу. Латифи претендует на одно из мест в «Уильямсе» или «Рейсинг Пойнт», которые являются клиентами «Мерседеса».
В связи с этим Вольф принял решение искать место для Окона в командах, не связанных с «Мерседесом». По информации Auto Motor und Sport, функционер рассматривает вариант трудоустройства француза в «Рено» или «Альфа Ромео».
Напомним, в нынешнем сезоне за «Рено» выступают Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо. Цвета «Альфа Ромео» защищают Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Контракт финна действует и в следующем году. Что касается Джовинацци, то пресса его критикует за неудачный старт сезона и у него нет никаких гарантий на 2020 год.
- 21 июня 2019
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