Боттас: знаю, что могу победить Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что невзирая на растущее отставание от напарника по команде Льюиса Хэмилтона в общем зачёте, он всё ещё способен побороться с британцем за титул.

«Не сомневаюсь, что смогу вернуть сильные результаты. Я помню последнюю победу и последний поул так, словно это было вчера. Знаю, что в общем зачёте я уже отстаю от Хэмилтона, но это отставание преодолимо. Нынешний старт сезона — лучший в моей карьере, и я знаю, что мы можем прибавить ещё в нескольких аспектах и в этом есть большой позитив.

Мы всегда можем допускать ошибки, что случилось в Монреале. Но это не меняет моего отношения к делу и я стараюсь не думать много о прошлом. Нет никакого смысла волноваться о борьбе с Хэмилтоном. Знаю, что могу его победить", — приводит слова финна GrandPX.news.