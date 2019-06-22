Боттас: знаю, что могу победить Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что невзирая на растущее отставание от напарника по команде Льюиса Хэмилтона в общем зачёте, он всё ещё способен побороться с британцем за титул.
«Не сомневаюсь, что смогу вернуть сильные результаты. Я помню последнюю победу и последний поул так, словно это было вчера. Знаю, что в общем зачёте я уже отстаю от Хэмилтона, но это отставание преодолимо. Нынешний старт сезона — лучший в моей карьере, и я знаю, что мы можем прибавить ещё в нескольких аспектах и в этом есть большой позитив.
Мы всегда можем допускать ошибки, что случилось в Монреале. Но это не меняет моего отношения к делу и я стараюсь не думать много о прошлом. Нет никакого смысла волноваться о борьбе с Хэмилтоном. Знаю, что могу его победить", — приводит слова финна GrandPX.news.
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