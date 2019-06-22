Вассёр: для пяти-шести команд не станет проблемой уложиться в лимит расходов
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал ситуацию с ограничением расходов, вступающее в силу с 2021 года. По мнению Вассёра, половине команд не составит труда уложиться в лимит, составляющий $ 175 млн.
«В обсуждении принимают участие все десять команд. У всех разное мнение, в такой ситуации практически невозможно найти вариант, одинаково устраивающий все команды. Думаю, в конечном итоге пять или шесть команд не испытают проблем с тем, чтобы вписаться в лимит расходов, а для остальных это будет более сложной задачей. Нужно, чтобы кто-то принял решение. К счастью, решение уже принято, так что остаётся просто ему следовать», — приводит слова Фредерика Вассёра официальный сайт ФИА.
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