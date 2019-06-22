Алези оштрафован за столкновение с Делетразом и будет стартовать с пит-лейна

Гонщик Trident Джулиано Алези был оштрафован по итогам квалификации первой гонки Формулы-2 во Франции, сообщает официальный сайт соревнований. Алези был наказан за столкновение с Луи Делетразом в квалификационной сессии: на прямой Алези неверно оценил расстояние между своим болидом и болидом Делетраза и допустил столкновение. На этом квалификация для Алези была закончена — его болид получил серьёзные повреждения. Делетраз смог продолжить заезд после починки заднего антикрыла и по итогам квалификации показал 12-е время.
Напомним, поул завоевал бразилец Сержио Сетте Камара. Второе место досталось Чжоу Гуаньюю из UNI-Virtuosi, тройку лучших замкнул Джек Эйткен из Campos Racing. У Никиты Мазепина на старте квалификации отказал двигатель, и в результате он будет стартовать с последнего ряда.
Посмотреть видео инцидента можно в «твиттере» Формулы-2.
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