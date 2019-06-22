Вернь выиграл квалификацию Формулы-Е в Берне, Верляйн — 4-й, Масса — 12-й

Гонщик команды Techeetah Жан-Эрик Вернь выиграл квалификацию 11-го этапа сезона Формулы-Е в Берне. Второе место занял Митч Эванс, третье время показал экс-пилот Формулы-1 — Себастьен Буэми.
Дебютант серии Паскаль Верляйн остался на четвёртой позиции, Фелипе Масса квалифицировался 12-м. Стоффель Вандорн по итогам квалификации занял только 15-ю позицию.
Формула-Е. Берн. Квалификация
1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.18,813
2. Митч Эванс (Jaguar) +0,307
3. Себастьен Буэми (Nissan) +0,351
4. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,355
5. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,558
6. Сэм Бёрд (Virgin) +0,723
7. Даниэль Абт (Audi) +0,657
8. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,688
9. Робин Фряйнс (Virgin) +0,694
10. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,711
11. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,716
12. Фелипе Масса (Venturi) +0,741
13. Оливер Роуленд (Nissan) +0,773
14. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,817
15. Стоффель Вандорн (HWA) +0,822
16. Гэри Паффетт (HWA) +0,907
17. Александр Симс (BMW) +1,011
18. Эдоардо Мортара (Venturi) +1,126
19. Лукас ди Грасси (Audi) +1,137
20. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +1,184
21. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +1,609
22. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +1,654
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