Вернь выиграл квалификацию Формулы-Е в Берне, Верляйн — 4-й, Масса — 12-й

Гонщик команды Techeetah Жан-Эрик Вернь выиграл квалификацию 11-го этапа сезона Формулы-Е в Берне. Второе место занял Митч Эванс, третье время показал экс-пилот Формулы-1 — Себастьен Буэми.



Дебютант серии Паскаль Верляйн остался на четвёртой позиции, Фелипе Масса квалифицировался 12-м. Стоффель Вандорн по итогам квалификации занял только 15-ю позицию.



Формула-Е. Берн. Квалификация



1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — 1.18,813

2. Митч Эванс (Jaguar) +0,307

3. Себастьен Буэми (Nissan) +0,351

4. Паскаль Верляйн (Mahindra) +0,355

5. Максимилиан Гюнтер (Dragon) +0,558

6. Сэм Бёрд (Virgin) +0,723

7. Даниэль Абт (Audi) +0,657

8. Андре Лоттерер (Techeetah) +0,688

9. Робин Фряйнс (Virgin) +0,694

10. Алекс Линн (Jaguar Racing) +0,711

11. Жером д'Амброзио (Mahindra) +0,716

12. Фелипе Масса (Venturi) +0,741

13. Оливер Роуленд (Nissan) +0,773

14. Хосе-Мария Лопес (Dragon) +0,817

15. Стоффель Вандорн (HWA) +0,822

16. Гэри Паффетт (HWA) +0,907

17. Александр Симс (BMW) +1,011

18. Эдоардо Мортара (Venturi) +1,126

19. Лукас ди Грасси (Audi) +1,137

20. Антониу Феликс да Кошта (BMW) +1,184

21. Том Дилльманн (NIO Formula E Team) +1,609

22. Оливер Тёрви (NiO Formula E Team) +1,654