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Штайнер не будет судиться с автором своего фейк-аккаунта в «Твиттере»

Штайнер не будет судиться с автором своего фейк-аккаунта в «Твиттере»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что он не ведёт аккаунт в «твиттере» и не знает, кто стоит за популярным аккаунтом BanterSteiner, в котором публикуются записи от имени Гюнтера. Однако Штайнер отметил, что он не собирается требовать компенсации или блокировки своего фейкового аккаунта.

«Этот аккаунт — фейк. У меня нет реального аккаунта, он мне не нужен. Я бы просто оскорблял людей, а потом жаловался своему пресс-атташе. Я не собираюсь заводить собственные социальные сети. Просто позволю парню, который ведёт фейковый аккаунт, делать мою работу», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.news.

В общей сложности на аккаунт BanterSteiner подписано свыше 20 тысяч человек, включая Мику Хаккинена, Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. В основном сообщения, которые там публикуются наполнены ругательными словами, что отсылает к репликам Гюнтера Штайнера, которые были показаны в сериале от Netflix Drive to Survive.

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