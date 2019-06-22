Штайнер не будет судиться с автором своего фейк-аккаунта в «Твиттере»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что он не ведёт аккаунт в «твиттере» и не знает, кто стоит за популярным аккаунтом BanterSteiner, в котором публикуются записи от имени Гюнтера. Однако Штайнер отметил, что он не собирается требовать компенсации или блокировки своего фейкового аккаунта.



«Этот аккаунт — фейк. У меня нет реального аккаунта, он мне не нужен. Я бы просто оскорблял людей, а потом жаловался своему пресс-атташе. Я не собираюсь заводить собственные социальные сети. Просто позволю парню, который ведёт фейковый аккаунт, делать мою работу», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.news.



В общей сложности на аккаунт BanterSteiner подписано свыше 20 тысяч человек, включая Мику Хаккинена, Карлоса Сайнса и Ландо Норриса. В основном сообщения, которые там публикуются наполнены ругательными словами, что отсылает к репликам Гюнтера Штайнера, которые были показаны в сериале от Netflix Drive to Survive.