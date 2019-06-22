Феттель: «Мерседес» очень далеко, «Феррари» поборется с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог найти объяснений провальному результату в квалификации Гран-при Франции, в которой немцу удалось показать лишь седьмой результат. Феттель отметил, что «Скудерии» не стоит рассчитывать на борьбу с «Мерседесом».

«Не знаю, что произошло. Я потерял много времени, завершать круг даже не было смысла. Квалификация прошла со взлётами и падениями. Некоторые круги были хорошими, а некоторые нет. Я не сумел выжать максимум из болида, но это было сложно сделать. На некоторых кругах у меня не было того сцепления, что раньше. Жаль, что это произошло в ходе третьего сегмента. „Мерседес“ очень далеко, но мы должны будем побороться с „Ред Булл“», — приводит слова Феттеля BBC.