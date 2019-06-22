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Вернь выиграл гонку Формулы-E в Швейцарии, Масса — 9-й, Верляйн сошёл

Вернь выиграл гонку Формулы-E в Швейцарии, Масса — 9-й, Верляйн сошёл
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Действующий чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь завоевал победу на очередном этапе чемпионата электрической серии, который состоялся в швейцарском Берне. Второе место досталось Митчу Эвансу, тройку лучших замкнул Себастьен Буэми, для которого этап был домашним.

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса финишировал девятым. Экс-пилот «Макларена» Стоффель Вандорн стал одиннадцатым, а другой в недавнем прошлом гонщик Ф-1, Паскаль Верляйн, финишировать не сумел.

Формула-E. Швейцария. Гонка

1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)
2. Митч Эванс (Jaguar) — +0,160
3. Себастьен Буэми (Nissan) — +0,720
4. Андре Лоттерер (Techeetah) — +1,106
5. Сэм Бёрд (Virgin) — +2,996
6. Максимилиан Гюнтер (Dragon) — +4,625
7. Даниэль Абт (Audi) — +6,930
8. Алекс Линн (Jaguar Racing) — +9,972
9. Фелипе Масса (Venturi) — +12,310
10. Лукас ди Грасси (Audi) — +13,073

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