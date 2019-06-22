Вернь выиграл гонку Формулы-E в Швейцарии, Масса — 9-й, Верляйн сошёл

Действующий чемпион Формулы-E Жан-Эрик Вернь завоевал победу на очередном этапе чемпионата электрической серии, который состоялся в швейцарском Берне. Второе место досталось Митчу Эвансу, тройку лучших замкнул Себастьен Буэми, для которого этап был домашним.
Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса финишировал девятым. Экс-пилот «Макларена» Стоффель Вандорн стал одиннадцатым, а другой в недавнем прошлом гонщик Ф-1, Паскаль Верляйн, финишировать не сумел.
Формула-E. Швейцария. Гонка
1. Жан-Эрик Вернь (Techeetah)
2. Митч Эванс (Jaguar) — +0,160
3. Себастьен Буэми (Nissan) — +0,720
4. Андре Лоттерер (Techeetah) — +1,106
5. Сэм Бёрд (Virgin) — +2,996
6. Максимилиан Гюнтер (Dragon) — +4,625
7. Даниэль Абт (Audi) — +6,930
8. Алекс Линн (Jaguar Racing) — +9,972
9. Фелипе Масса (Venturi) — +12,310
10. Лукас ди Грасси (Audi) — +13,073
- 22 июня 2019
-
21:19
-
20:42
-
20:28
-
20:18
-
19:45
-
19:32
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:55
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:03
-
17:44
-
17:43
-
17:26
-
17:19
-
17:05
-
16:27
-
15:44
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:51
-
13:17
-
12:20
-
12:13
-
11:49
-
10:52
-
09:30