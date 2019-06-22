Хэмилтон: расслабился, узнав, что доказательством «Феррари» стало видео Чандхока

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию вокруг сохранения штрафа гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю за инцидент на Гран-при Канады. Благодаря наказанию немца победа в гонке досталась как раз-таки Льюису.

«Было странно приезжать во Францию, зная, что „Феррари“ тратит время на всё это. Для моей команды естественно фокусироваться на работе над прогрессом машины. Но когда я приехал, то услышал, что новым доказательством от „Феррари“ было видео Каруна Чандхока. Узнав это, я расслабился и отпустил ситуацию», — приводит слова британца Crash.

Напомним, подавая дело Феттеля на повторный пересмотр, в «Феррари» заверяли, что у них есть неопровержимые доказательства невиновности немца.