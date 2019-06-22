Хэмилтон: расслабился, узнав, что доказательством «Феррари» стало видео Чандхока
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию вокруг сохранения штрафа гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю за инцидент на Гран-при Канады. Благодаря наказанию немца победа в гонке досталась как раз-таки Льюису.
«Было странно приезжать во Францию, зная, что „Феррари“ тратит время на всё это. Для моей команды естественно фокусироваться на работе над прогрессом машины. Но когда я приехал, то услышал, что новым доказательством от „Феррари“ было видео Каруна Чандхока. Узнав это, я расслабился и отпустил ситуацию», — приводит слова британца Crash.
Напомним, подавая дело Феттеля на повторный пересмотр, в «Феррари» заверяли, что у них есть неопровержимые доказательства невиновности немца.
Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей
Чтобы вернуть Феттелю победу, «Феррари» нужны были реальные доказательства. А она всех насмешила.
- 22 июня 2019
-
21:19
-
20:42
-
20:28
-
20:18
-
19:45
-
19:32
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:55
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:03
-
17:44
-
17:43
-
17:26
-
17:19
-
17:05
-
16:27
-
15:44
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:51
-
13:17
-
12:20
-
12:13
-
11:49
-
10:52
-
09:30
Партнерский контент