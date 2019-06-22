Шумахер — об аварии с Гелаэлом: напарник по команде не сделает такого специально
Пилот Prema Мик Шумахер прокомментировал аварию с напарником по команде Шоном Гелаэлом в ходе гонки Формулы-2 во Франции. Индонезиец протаранил Шумахера на первом круге, и в итоге оба спортсмена не сумели финишировать.
«Сегодня говорить особо нечего. Произошедшее очень расстраивает. Жаль, мы были уверены, что сможем побороться за место в топ-5. Но, конечно же, никто не создаст такую ситуацию специально, тем более напарник по команде. Что касается непосредственно инцидента, то я не могу сказать слишком много. Внезапно моя машина взлетела, после чего получила серьёзные повреждения. Очевидно, во второй гонке я отдам все силы и попытаюсь добыть лучший результат. Посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Шумахера пресс-служба Prema.
- 22 июня 2019
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
21:19
-
20:42
-
20:28
-
20:18
-
19:45
-
19:32
-
19:18
-
19:14
-
19:08
-
19:00
-
18:55
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:03
-
17:44
-
17:43
-
17:26
-
17:19
-
17:05
-
16:27
-
15:44
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:51
-
13:17
-
12:20
-
12:13
Партнерский контент