Шумахер — об аварии с Гелаэлом: напарник по команде не сделает такого специально

Пилот Prema Мик Шумахер прокомментировал аварию с напарником по команде Шоном Гелаэлом в ходе гонки Формулы-2 во Франции. Индонезиец протаранил Шумахера на первом круге, и в итоге оба спортсмена не сумели финишировать.

«Сегодня говорить особо нечего. Произошедшее очень расстраивает. Жаль, мы были уверены, что сможем побороться за место в топ-5. Но, конечно же, никто не создаст такую ситуацию специально, тем более напарник по команде. Что касается непосредственно инцидента, то я не могу сказать слишком много. Внезапно моя машина взлетела, после чего получила серьёзные повреждения. Очевидно, во второй гонке я отдам все силы и попытаюсь добыть лучший результат. Посмотрим, что у нас получится», — приводит слова Шумахера пресс-служба Prema.