Хэмилтон признался, что из-за Боттаса победы в квалификациях даются всё тяжелее
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что прогресс напарника по команде Валттери Боттаса становится всё ощутимее, в связи с чем побеждать в квалификациях всё труднее.
«Если что-то и даётся тяжелее, то это победы в квалификациях. Во Франции Валттери выдал несколько потрясающих кругов в ходе свободных практик и квалификации, так что я не чувствую себя недосягаемым и никогда не чувствовал. Каждый раз мне кажется, что я хорошо начинаю уик-энд, но потом Валттери выезжает на трассу и выдаёт чертовски быстрые круги. Он постоянно на меня давит», — приводит слова британского пилота Sky Sports.
На Гран-при Франции Льюис Хэмилтон завоевал 86-й поул в карьере, второе место в квалификации занял его напарник по команде.
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