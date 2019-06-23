Кубица: время на круге не лучшее, но я доволен пилотажем

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Франции. Поляк отметил, что невзирая на не лучшее время, он остался доволен своим пилотажем.

«Время на круге было не лучшее, но в целом я доволен пилотажем. К концу первого сегмента трасса стала значительно лучше, на асфальте была отработанная резина, что позволило получить удовольствие от пилотирования. Если не обращать внимание на время, то ощущения неплохие. Но если взглянуть на скорость и сцепление, то этого явно не хватает», — приводит слова Кубицы пресс-служба «Уильямса».

После восьми квалификаций сезона Роберт Кубица остаётся единственным гонщиком во всём пелотоне, который проиграл напарнику по команде все квалификации.