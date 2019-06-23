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Индийский пилот Ф-2 получил 9 баллов штрафа сразу и отстранён от следующей гонки

Индийский пилот Ф-2 получил 9 баллов штрафа сразу и отстранён от следующей гонки
Авто / Младшие серии 0

Вчера, 22 июня, во Франции состоялась гонка этапа Формулы-2. В её ходе индийский пилот Махавир Рагунатан трижды нарушал правила режима виртуального сейфти-кара и за каждый из эпизодов получил по 3 штрафных балла. Таким образом, за одну гонку Рагунатан собрал целых 9 штрафных баллов. До этого в его пассиве было уже 3 балла штрафа. В общей сложности за сезон у него скопилось 12 очков. В результате Махавир будет отстранён от участия в следующем этапе Формулы-2, который пройдёт в Австрии.

За нарушение в первой гонке во Франции он также получил 15 секунд надбавки ко времени в итоговом протоколе.

Также по итогам первой гонки в Ле-Кастелле были оштрафованы Шон Гелаэл и Татьяна Кальдерон, сообщает официальный сайт серии.

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