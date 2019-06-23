Шварцман: в ходе атаки соперник пролетел буквально в сантиметрах от моей машины

Пилот программы SMP Racing и гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-3 в составе Prema, поделился впечатлениями от победы во второй гонке этапа во Франции.

«Гонка прошла очень хорошо. Изначально наш план состоял в том, чтобы хорошо стартовать и постепенно прорываться, задачей было просто приехать на подиум. Я успешно стартовал, поднялся до пятого места и потом постепенно начал прорываться сквозь соперников. И когда в какой-то момент я стал третьим, то понял, что по скорости я гораздо быстрее остальных. Поэтому не стоит терять время, и я решил провести достаточно опасную атаку – мой соперник Алекс Перони пролетел буквально в сантиметрах от моей машины. Мне пришлось отворачивать, чтобы не столкнуться с ним, но всё обошлось.

Далее я ехал бок о бок с Юки Цунодой, оказался на внутренней траектории и благодаря этому отыграл позицию и стал первым. Потом уже моя задача состояла в том, чтобы ехать стабильно и отрываться от остальных, и я её выполнил. Хочу сказать спасибо команде, которая поменяла настройки на эту гонку, и они отлично сработали, что подтверждает наш результат. Хочу поблагодарить SMP Racing и моих болельщиков за поддержку – для меня это очень важно", — приводит слова россиянина пресс-служба SMP Racing.