Норрис хочет, чтобы «Макларен» поднял ему зарплату в шесть раз

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис хочет существенного увеличения зарплаты при продлении контракта на сезон-2020, сообщает The Sun. По данным издания, в 2019 году Норрис зарабатывает всего полмиллиона долларов. Он хотел бы поднять сумму до трёх миллионов и заключить с «Маклареном» долгосрочное соглашение.



«Было бы приятно, если бы я сумел заключить долгосрочный контракт и знать, что буду здесь многие годы. Я счастлив в „Макларене“. Знаю всех и планирую быть здесь несколько следующих лет. Тем более что сейчас всё выглядит намного позитивнее, внесённые изменения сделали ситуацию лучше. Я доволен. Не скажу, что в других командах мне не было бы так же хорошо, но в нашей команде приятная и спокойная атмосфера, и у меня хороший напарник», — заявил Норрис.

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