Шварцман рассказал о победной тактике и двойном обгоне в борьбе за лидерство

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман подробно рассказал, как для него сложилась вторая гонка Формулы-3 на «Поль Рикаре», где он одержал победу при старте с седьмого места.
«В этот раз мы изменили настройки сцепления перед стартом. Плюс вчера я сам немного ошибся и не до конца дожал газ. Сегодня я уже на 100% выжимал его, поэтому хорошо тронулся, и уже в первом повороте у нас началась интересная борьба.
Когда я шёл пятым, видел, что ребята впереди ехали достаточно быстро и борются между собой. Поэтому я решил их немного отпустить и сохранить свои шины. Это сработало: они свои шины немного испортили. А я затем прошёл двух пилотов, и резина у меня оставалось достаточно хорошей. Поэтому я сразу подъехал к лидерам и совершил тот манёвр в шикане.
Я сразу пошёл на обгон. Это был рискованный момент, потому что скорость высокая, и могло произойти такое же столкновение, как у моего сокомандника во вчерашней гонке. Пирони я не видел, но ожидал, что он пролетит мимо. В какой-то момент я хотел его обогнать, но понял, что если поеду вперёд, мы так же столкнемся. Поэтому я притормозил, и он прямо передо мной пролетел мимо. Мне пришлось немного отрулить, чтобы избежать контакта. Затем мы поравнялись с Цунодой, и в 11-м повороте я оказался на внутренней траектории и так отыграл, можно сказать, две позиции.
После этого моей задачей было просто оторваться ото всех. То, что меня догонит Дарувала, я особо не боялся. Я видел, что он был быстрым поначалу, но я также знал, что у меня много резины. Поэтому даже если в тот момент он бы подъехал ко мне, я бы ещё прибавил. Проблемы с шинами у него были больше, чем у меня, поэтому через несколько кругов он отстал», — заявил Шварцман в интервью «Чемпионату».
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