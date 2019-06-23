В «Ред Булл» считают, что «Феррари» оказывает на Феттеля сильное давление

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что слухи о возможном уходе Себастьяна Феттеля из Формулы-1 и его неудачные выступления в последний год связаны с тем, что в «Феррари» немец чувствует излишнее давление.

«Когда он лидировал в гонке, выступая за нас, он был словно метроном. Сейчас же он оказался под серьёзным давлением и находится в неблагоприятной обстановке, сложившейся в „Феррари“, — приводит слова Хорнера GrandPX.news.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко согласен с тем, что в «Феррари» Феттель оказался не в лучшее время.

«Себастьян вынужден сражаться с „Мерседесом“, имея в арсенале тупое оружие. Кроме того, в команде он вынужден разбираться с теми вещами, которые не приносят удовольствия», — добавил Марко.