Красивая трасса, доминирование Хэмилтона и обгоны Квята. Фото Гран-при Франции

23 июня на автодром имени Поля Рикара в Ле-Кастелле пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Формулы-1 Франции. Второе место занял его напарник Валттери Боттас.



Третьим к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель стал пятым.



Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 14-м, его напарник Александер Албон — 15-м.

Формула-1. Гран-при Франции. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,056

3. Шарль Леклер («Феррари») — +18,985

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,905

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.02,796

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.35,462

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов во Франции.