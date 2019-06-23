Красивая трасса, доминирование Хэмилтона и обгоны Квята. Фото Гран-при Франции

23 июня на автодром имени Поля Рикара в Ле-Кастелле пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Формулы-1 Франции. Второе место занял его напарник Валттери Боттас.
Третьим к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель стал пятым.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 14-м, его напарник Александер Албон — 15-м.
Формула-1. Гран-при Франции. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,056
3. Шарль Леклер («Феррари») — +18,985
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,905
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.02,796
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.35,462
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
11. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг
15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов во Франции.
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