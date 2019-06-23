Феттель: главной задачей этапа было сократить отставание, и мы провалились

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал финиш на пятом месте на Гран-при Франции.
«С быстрейшим кругом всё было просто — мы не первый раз такое видим. В итоге там всё было на грани. Похоже, у нас была проблема с зарядом батареи на последнем круге, в остальном гонка шла беспроблемно. Всё было стабильно: мы быстры на прямых и не так хороши в поворотах.
В этот уик-энд главнейшей задачей было максимально сократить отставание, и мы провалились. Нам нужно понять, почему некоторые наши детали не сработали, и, надеюсь, мы сможем попробовать снова, а трасса в Австрии на следующей неделе подойдёт нам лучше. Здесь трасса очень горячая, а чем выше сцепление, тем больше ты должен следить за шинами. Похоже, „Мерседесу“ это подходит больше, чем нам», — приводит слова Феттеля BBC.
- 23 июня 2019
-
19:02
-
18:56
-
18:48
-
18:37
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
18:02
-
17:40
-
17:30
-
16:14
-
15:06
-
14:46
-
14:24
-
14:14
-
13:35
-
13:23
-
12:58
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
10:43
-
10:25
-
09:17
-
01:02
- 22 июня 2019
-
23:54
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
21:19
-
20:42
-
20:28