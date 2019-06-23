Феттель: главной задачей этапа было сократить отставание, и мы провалились

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал финиш на пятом месте на Гран-при Франции.



«С быстрейшим кругом всё было просто — мы не первый раз такое видим. В итоге там всё было на грани. Похоже, у нас была проблема с зарядом батареи на последнем круге, в остальном гонка шла беспроблемно. Всё было стабильно: мы быстры на прямых и не так хороши в поворотах.



В этот уик-энд главнейшей задачей было максимально сократить отставание, и мы провалились. Нам нужно понять, почему некоторые наши детали не сработали, и, надеюсь, мы сможем попробовать снова, а трасса в Австрии на следующей неделе подойдёт нам лучше. Здесь трасса очень горячая, а чем выше сцепление, тем больше ты должен следить за шинами. Похоже, „Мерседесу“ это подходит больше, чем нам», — приводит слова Феттеля BBC.