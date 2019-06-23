Стюарды объяснили, почему Перес получил штраф, хотя исполнил инструкции

Стюарды Гран-при Франции Формулы-1 объяснили, почему приняли решение наложить на гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса пятисекундный штраф за инцидент на первом круге гонки. Мексиканец срезал один из поворотов, однако вернулся на трассу по обочине ровно так, как этого требовали инструкции от гоночной дирекции.



«Хотя Перес следовал процедуре, он очевидно отыграл позиции, когда вернулся на трассу в пятом повороте, и сохранил это преимущество. Стюарды изучили, был ли Перес выжат на обочину, и определили, что это было не так. Получение преимущества — это нарушение регламента, и инструкция от гоночного директора гласит, что даже если ты соблюдал процедуру, то должен вернуться на трассу только без получения сохраняющегося преимущества», — гласит официальное сообщение судей.



Также Перес получил от стюардов один штрафной балл, и теперь их стало у него четыре.