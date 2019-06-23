Штайнер назвал этап худшим в истории «Хааса», Магнуссен заявил о беспомощности

Глава американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Франции, где гонщики коллектива не имели шансов на очки.
«К сожалению, этот гоночный уик-энд был худшим с момента, как мы основали команду. Нам нужно найти способ избавиться от проблем. Это не там, где мы хотим быть», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Своего руководителя поддержал гонщик команды Кевин Магнуссен.
«Особо ничего не скажешь. Я думаю, после пятницы мы думали, что квалификация может оказаться сложной, но гонка получится сильной. К сожалению, это оказалось не так. Мы боролись в конце всю гонку. Мы были немножко беспомощными. Очевидно, наш гоночный темп — главная проблема в настоящий момент. Нам просто иногда не хватает скорости, и сегодня был такой день», — заявил датчанин.
- 23 июня 2019
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