Штайнер назвал этап худшим в истории «Хааса», Магнуссен заявил о беспомощности

Глава американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер подвёл итоги Гран-при Франции, где гонщики коллектива не имели шансов на очки.



«К сожалению, этот гоночный уик-энд был худшим с момента, как мы основали команду. Нам нужно найти способ избавиться от проблем. Это не там, где мы хотим быть», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».



Своего руководителя поддержал гонщик команды Кевин Магнуссен.



«Особо ничего не скажешь. Я думаю, после пятницы мы думали, что квалификация может оказаться сложной, но гонка получится сильной. К сожалению, это оказалось не так. Мы боролись в конце всю гонку. Мы были немножко беспомощными. Очевидно, наш гоночный темп — главная проблема в настоящий момент. Нам просто иногда не хватает скорости, и сегодня был такой день», — заявил датчанин.