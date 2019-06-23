Риккардо: инцидент на последнем круге? К чёрту их всех!

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал инцидент на последнем круге с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. Риккардо в результате был вызван к стюардам после гонки.



«Инцидент на последнем круге? К чёрту их всех, как такое звучит? Честно говоря, если отбросить шутки, то каждый раз, когда я торможу позже соперников, пытаясь обогнать, я изо всех сил стараюсь удержать машину. Ситуация сейчас лучше, чем была в начале года, но я по-прежнему не там, где был во времена выступлений в «Ред Булл».



Но если я не попытаюсь, то просижу позади всю гонку, так что я должен пробовать, и иногда приходится действовать на пределе. Я пытаюсь атаковать и при этом не действовать грязно», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.

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