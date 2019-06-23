«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги гонки Гран-при Франции.



«Это не та гонка, на которую мы рассчитывали здесь, в Поль-Рикаре. Мы оказались на задворках уже на старте, когда Албон потерял несколько позиций, а Даниил пропустил вперёд Расселла. Даниил смог отыграть несколько позиций по ходу первого отрезка и успешно бросил вызов Алексу в борьбе за 14-ю позицию, что обеспечило нам хорошее зрелище. Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами.



Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций. Проехав 14 кругов в трафике, он смог опередить Магнуссена и восстановить часть потерянного времени, но этого хватило только для того, чтобы опередить Джовинацци после пит-стопа. Ошибка в седьмом повороте значила, что Алексу снова придётся бороться, чтобы вернуть позицию. Мы были слишком далеко от болидов впереди, а синие флаги поставили под угрозу последнюю часть гонки Албона.



В итоге мы финишировали только 14-м и 15-м, что разочаровываает после достойной квалификации и отличного темпа в пятницу. Мы проанализируем все данные, чтобы подготовиться как можно лучше к Гран-при Австрии», — приводит слова Дезотё пресс-служба команды.