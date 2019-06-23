Перес: не понимаю, за что я был оштрафован. Я придерживался правил

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что не согласен с пятисекундным штрафом, который он получил от стюардов Гран-при Франции. На первом круге гонки Перес проехал по обочине, следуя инструкциям гоночной дирекции, однако всё равно отыграл несколько мест.



«Не понимаю, за что я был оштрафован. Нужно тщательно всё изучить, но я сделал то, что было предписано, то есть проехал снаружи указателей. Правило гласит, что ты должен вернуться на трассу, как только проехал таблички — я это и сделал. Я думаю, их решение было неправильным, потому что я придерживался правил. Получил я преимущество или нет, мне было невозможно судить: это был первый круг, вокруг было много машин. Предполагается, что эта траектория медленнее гоночной и ты не получаешь преимущества. Но если вышло не так, то это не моя ошибка. Штраф сильно навредил моей гонке. У нас был шанс набрать какие-то очки, но это наказание всё испортило.



По гоночному темпу мы были намного ближе, что ободряет. В настоящий момент у нас проблема в квалификации, так что мы должны уделить этому внимание — изучить, что можно сделать лучше на следующей неделе. Надеюсь, мы сможем вернуться в очки в Австрии», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Стюарды объяснили, почему Перес получил штраф, хотя исполнил инструкции