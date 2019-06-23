Расселл повредил антикрыло, пытаясь обогнать Кубицу
Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Франции, в котором он финишировал на 19-й позиции.
«Во время первой попытки атаки на Роберта Кубицу я забрал слишком широко и сбил пенопластовый указатель. Мы не думали, что это может помешать моей гонке, но с каждым кругом у меня усиливались повреждения переднего крыла. В итоге из соображений безопасности мы приняли решение его заменить.
Темп был хорошим, но мы ждали этого. Нам стоит набраться терпения, научиться как можно большему, а затем, через несколько гонок, вступить в борьбу. Не могу сказать, что я доволен или разочарован. Гонка просто сложилась нормально», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт команды.
- 23 июня 2019
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