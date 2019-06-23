Расселл повредил антикрыло, пытаясь обогнать Кубицу

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги Гран-при Франции, в котором он финишировал на 19-й позиции.



«Во время первой попытки атаки на Роберта Кубицу я забрал слишком широко и сбил пенопластовый указатель. Мы не думали, что это может помешать моей гонке, но с каждым кругом у меня усиливались повреждения переднего крыла. В итоге из соображений безопасности мы приняли решение его заменить.



Темп был хорошим, но мы ждали этого. Нам стоит набраться терпения, научиться как можно большему, а затем, через несколько гонок, вступить в борьбу. Не могу сказать, что я доволен или разочарован. Гонка просто сложилась нормально», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт команды.