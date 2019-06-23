Риккардо получил два 5-секундных штрафа и откатился с 7-го места на 11-е

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо получил сразу два наказания от стюардов Гран-при Франции Формулы-1 за инциденты на финальном круге воскресной гонки. Австралийцу присудили два пятисекундных штрафа. Первое наказание последовало за борьбу с Ландо Норрисом, когда пилот «Рено» оказался на обочине и затем небезопасно вернулся на трассу, вытеснив британца. Второй штраф Риккардо — за обгон финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена по обочине. Даниэль оказался всеми четырьмя колёсами за пределами трассы, что традиционно наказывается штрафом.



Таким образом, к итоговому результату Риккардо добавлено 10 секунд. Это откинуло австралийца в итоговом протоколе с 7-го места на 11-е. По одному месту отыграли Кими Райкконен, Нико Хюлькенберг, Ландо Норрис и Пьер Гасли.



«Никаких сожалений. Я попытался. Лучше так, чем быть простачком и ждать», — моментально прокомментировал штраф Риккардо.

Итоги Гран-при Франции с учётом штрафа Риккардо:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,056

3. Шарль Леклер («Феррари») — +18,985

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,905

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.02,796

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.35,462

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг

8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг

10. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.