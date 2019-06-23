Риккардо получил два 5-секундных штрафа и откатился с 7-го места на 11-е

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо получил сразу два наказания от стюардов Гран-при Франции Формулы-1 за инциденты на финальном круге воскресной гонки. Австралийцу присудили два пятисекундных штрафа. Первое наказание последовало за борьбу с Ландо Норрисом, когда пилот «Рено» оказался на обочине и затем небезопасно вернулся на трассу, вытеснив британца. Второй штраф Риккардо — за обгон финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена по обочине. Даниэль оказался всеми четырьмя колёсами за пределами трассы, что традиционно наказывается штрафом.
Таким образом, к итоговому результату Риккардо добавлено 10 секунд. Это откинуло австралийца в итоговом протоколе с 7-го места на 11-е. По одному месту отыграли Кими Райкконен, Нико Хюлькенберг, Ландо Норрис и Пьер Гасли.
«Никаких сожалений. Я попытался. Лучше так, чем быть простачком и ждать», — моментально прокомментировал штраф Риккардо.
Итоги Гран-при Франции с учётом штрафа Риккардо:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,056
3. Шарль Леклер («Феррари») — +18,985
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +34,905
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.02,796
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1.35,462
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
10. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг
15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.
- 23 июня 2019
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