Райкконен: всю гонку сдерживал Хюлькенберга — была отличная схватка с «Рено»

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на восьмом месте в гонке Гран-при Франции. После штрафа Даниэля Риккардо Райкконен переместился на седьмую позицию.
«Я был немного расстроен тем, что вчера не попал в третий сегмент, но мы знали, что будет намного лучше стартовать на других шинах, чем „софт“, — так и было. Мой старт не был лучшим, но, к счастью, я потерял на прямой не слишком много и сумел отыграть в следующих нескольких поворотах. После старта мы были в сильном положении на шинах „хард“, но мне пришлось всю гонку сдерживать Хюлькенберга. Была отличная схватка с „Рено“ большую часть дня, и в итоге я сумел догнать машины впереди. Последние несколько кругов были очень напряжёнными, было весело. Очень хорошо, что мы могли бороться с другими машинами в середине пелотона. У нас была скорость, и мы добились хорошего результата», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 23 июня 2019
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