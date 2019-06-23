Хэмилтон боялся, что его шины лопнут

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что боялся, что его шины лопнут по ходу гонки Гран-при Франции.
«Это было непросто. Всегда что-то происходит, когда пилотируешь на пределе, в этих болидах многое зависит от температуры и крайне важна надёжность. У меня было два больших пузыря на передних шинах, так что было о чём поволноваться. Я помню, как в прошлом году здесь взорвалась покрышка у Лэнса Стролла. Это была гонка, в которой было важно держать всё под контролем и увеличивать отрыв.
У нас был хороший старт, но Боттас держался в паре секунд от меня, но потом я кое-что понял и смог увеличить отрыв. Но на протяжении всей дистанции приходилось следить за резиной, потому что она немного ограничивала наши действия. Ближе к финишу я уже не хотел слишком атаковать, потому что машина вела себя нестабильно», — приводи слова Хэмилтона Crash.
- 23 июня 2019
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