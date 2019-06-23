Хюлькенберг: гоночный темп на месте, нужно прибавить в квалификации

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Франции, где с учётом штрафа Даниэля Риккардо он занял восьмое место.
«Мы хорошо отыгрались сегодня, удовлетворяет, что снова в первой десятке. Возможно, гонка могла сложиться по-другому, если бы я квалифицировался слегка выше, но подъём с 13-го места на 9-е — это хорошая работа. Я атаковал всю гонку, но застрял в трафике, а на этой трассе сложно обгонять. У меня был темп, что показывает: мы сильны в день гонки.
Последние несколько кругов были действительно весёлыми. Борьба была плотной и захватывающей, и я был рад, что отыграл какие-то позиции. Мы продемонстрировали, что наш гоночный темп на месте, но нам нужно прибавить в квалификации», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
- 23 июня 2019
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