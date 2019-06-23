Сайнс: мне удалась сильная и хорошая гонка
Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Франции, в котором он финишировал на шестой позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.
«Я доволен, мне удалась сильная и хорошая гонка. Я хорошо стартовал, контролировал темп и удачно следил за износом резины. С этой стороны гонка получилась простой, у нас всё сложилось воедино и привело к максимально возможному результату. Команда отработала отлично.
На этом этапе мы были четвёртыми по скорости и в квалификации, и в гонке. Мы можем быть довольны. Итогом напряжённой работы стал финиш в очках двумя машинами. Нам нужно продолжать атаковать, чтобы прибавлять в каждой гонке», — приводит слова Карлоса Сайнса официальный сайт команды.
- 23 июня 2019
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:51
-
19:39
-
19:29
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:48
-
18:37
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
18:02
-
17:40
-
17:30
-
16:14
-
15:06
-
14:46
-
14:24
-
14:14
-
13:35
-
13:23
Партнерский контент