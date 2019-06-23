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Сайнс: мне удалась сильная и хорошая гонка

Сайнс: мне удалась сильная и хорошая гонка
Авто / Формула-1 0

Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Франции, в котором он финишировал на шестой позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.

«Я доволен, мне удалась сильная и хорошая гонка. Я хорошо стартовал, контролировал темп и удачно следил за износом резины. С этой стороны гонка получилась простой, у нас всё сложилось воедино и привело к максимально возможному результату. Команда отработала отлично.

На этом этапе мы были четвёртыми по скорости и в квалификации, и в гонке. Мы можем быть довольны. Итогом напряжённой работы стал финиш в очках двумя машинами. Нам нужно продолжать атаковать, чтобы прибавлять в каждой гонке», — приводит слова Карлоса Сайнса официальный сайт команды.

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