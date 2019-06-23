Норрис: за 20 кругов до финиша отключился усилитель руля

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги Гран-при Франции, в котором он финишировал на девятой позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон.
«Я смог хорошо стартовать, как и парни впереди. В итоге я оказался зажат между двумя соперниками и пропустил вперёд Карлоса, он проехал снаружи, а моя стартовая позиция была внутри. Остальная гонка прошла отлично, у меня был высокий темп, я просто держал дистанцию до Карлоса, чтобы сохранить шины на финальный отрезок.
За 20 кругов до финиша возникли проблемы с гидравликой — стало сложно управлять болидом. Руль стал тяжёлым, перестал работать усилитель. Было сложно, я старался не потерять позиции, но из-за проблем у меня упал темп. Но я смог заработать очки, хороший результат. Команда отлично отработала на трассе и на базе», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт команды.
- 23 июня 2019
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